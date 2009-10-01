В Киеве составляют «черный список» власти

Гражданское движение «Настоящие киевляне» начало формирование «черного списка» одиозных представителей киевской власти.

Как заявлено на официальном сайте движения www.KOSMOS-STOP.org, в список будут внесены те, кто «находясь у власти и сотрудничая с властью, уничтожал и уничтожает в прямом и переносном смысле наш Киев».

По словам координатора движения «Настоящие киевляне» Глеба ЛЕШКОВА, эта инициатива направлена против тех чиновников и депутатов, которые причастны к конкретным фактам злоупотреблений.

По замыслу инициаторов акции, киевляне сами должны предлагать кандидатуры в «черный список киевской власти» и приводить факты, подтверждающие незаконность их действий.

«Как и любое движение, мы должны знать не только куда мы двигаемся, но и кто стоит на нашем пути. Нашей задачей является на пушечный выстрел не допускать их больше к власти. Ведь они очень удачно умеют приспосабливаться и мимикрировать, пробираясь во властные структуры при каждом новом Киевсовете и мэре», - подчеркнул Г.ЛЕШКОВ.

Как сообщалось, ранее гражданское движение «Настоящие киевляне» начало массовую регистрацию противников действующего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Сайт движения неоднократно блокировался, а представители «Настоящих киевлян» заявляли о давлении на них со стороны властей.