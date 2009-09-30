Луганский губернатор остановил сооружение памятника Екатерине II

Председатель Луганской областной государственной администрации Александр АНТИПОВ своим распоряжением остановил проведение строительных работ на месте сооружения памятника российской императрице Екатерине II.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной организации ВО «Свобода», решения было принято 29 сентября во время заседания Общественного совета по вопросам реконструкции сквера Памяти в Луганске.

По данным пресс-службы, памятник должны были соорудить в сквере Памяти на месте бывшего Гусиновского кладбища, которое в 30-е годы ХХ в. было местом расстрелов и захоронений репрессированных коммунистическим режимом жителей Луганска. Кроме того, в сквере расположены памятный крест и мемориальный знак жертвам Голодомора.

Луганская «Свобода» выступила с решительным протестом против «строительства на костях замученных украинцев памятника человеку, который замордовал Украину”.

Свободовцы заявили о недопустимости не только строительства памятника Екатерине ІІ, но и проведения общественных слушаний по этому вопросу.

В обращении по поводу реконструкции сквера Памяти Луганская областная организация ВО «Свобода» предупредила местную власть, что “приложит все усилия и готова принять любые меры, чтобы строительство и открытие памятника не состоялось”.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Луганске была создана инициативная группа по проведению местного референдума по вопросу целесообразности установки памятников жертвам ОУН-УПА и российской императрице Екатерине ІІ. Собрания общественности были проведены по инициативе общественной организации «Народный фронт Луганщина».

Установку памятника Екатерине ІІ инициирует Луганский городской совет, памятника жертвам ОУН-УПА - общественная организация «Молодая гвардия».