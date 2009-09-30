В БЮТ раскрыли план трехуровневой технологии дискредитации Тимошенко

Руководство Партии регионов избрало новую тактику дестабилизации ситуации в Украине и бросает местные власти на «амбразуру» борьбы с правительством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата от БЮТ, уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александра ФЕЛЬДМАНА, об этом говорится в официальном заявлении фракции БЮТ в Харьковском горсовете в связи с ситуацией на коммунальном предприятии «Горэлектротранс».

Напомним, 28 сентября в Харькове трудовой коллектив КП «Горэлектротранс» объявил предупредительную забастовку. Городской электротранспорт не ходил даже в часы пик. По словам директора Департамента транспорта и связи Харьковского горсовета Евгения ВОДОВОЗОВА, уже несколько месяцев предприятие не получает положенных дотаций из госбюджета, из-за чего долги КП постоянно растут. По состоянию на 1 сентября задолженность по зарплате (с мая по август) составила 29 млн. грн.

«Мы уверены, что речь идет о новой технологии по дискредитации правительства и лично Ю.ТИМОШЕНКО. На верхнем ярусе этой технологии, Секретариат Президента нагнетает панические настроения, НБУ провоцирует обвал национальной валюты, руководители областей и главы райадминистраций саботируют антикризисные меры. На среднем уровне – народные депутаты от ПР блокируют работу парламента и занимаются дискредитацией Ю.ТИМОШЕНКО в СМИ. А на нижнем – лидеры и руководители избирательной кампаний ПР дают поручения однопартийцам-коммунальщикам устраивать стачки и акции протеста», - говорится в обращении.

«Отдельно хотим отметить, что сами требования КП «Горэлектротранс» компенсировать долги государства по оплате проезда льготных категорий населения мы считаем целиком справедливыми. Однако нечестным мы считаем превращение сотрудников предприятий в заложников политической борьбы и демонстрацию такой «принципиальности» в отношении правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которое оказалось «один на один» в борьбе с экономическим кризисом и которое реально многое делает для Харькова: выделяет средства на строительство метро, финансирует подготовку инфраструктуры к ЕВРО-2012, обеспечивает госзаказами харьковские заводы, ликвидирует задолженности харьковских предприятий перед сотрудниками и Пенсионным фондом, ГНАУ", - отмечается в заявлении. Также в нем особо подчеркивается, что долги и проблемы на коммунальных предприятиях Харькова и других городов Украины накапливались годами, в т.ч. и правительствами лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Кроме того, авторы заявления высказывают опасения, что в скором времени команды на остановку своей работы под видом «выбивания долгов из Киева» получат сотрудники «Харьковского метрополитена», коллективы предприятий, которые обеспечивают уборку мусора, водо-, тепло- и энергоснабжение харьковчан. «Очевидно, что этот «харьковский опыт» будет распространен и на другие регионы Юго-Востока, где ПР контролирует ситуацию на местах. Как и очевидно, что экономический кризис, паралич работы парламента, начало президентской избирательной кампании и конфликт между ветвями власти – это «наилучший» повод, чтобы вспомнить о многолетних задолженностях перед коммунальными предприятиями и «удобная» возможность, чтобы потребовать компенсаций из нынешнего скудного госбюджета. И это в то время, когда многие коммунальные предприятия сами имеют колоссальные задолженности перед поставщиками газа и электроэнергии, на которые правительство благосклонно «закрывает глаза» и не поступает как «коллектор» со злостным неплательщиком», - считают депутаты из фракции БЮТ в Харьковском горсовете.

В заявлении также отмечается, что от такой «заангажированной принципиальности» пострадают, в первую очередь, сами сотрудники коммунальных предприятий, которые своими действиями нарушают законы Украины, а также простые харьковчане и городская власть. «В таких условиях конструктивный диалог между руководителями местных общин и Кабмином накануне принятия государственного бюджета-2010, в котором должны быть отражены проблемы всего города и области, а не только отдельных коллективов, является проблематичным", - убеждены авторы документа.

В завершение харьковские "бютовцы" вместо заведомо бессмысленных акций протеста и грубого политического шантажа предложили харьковской власти, депутатам местных советов и руководителям коммунальных предприятий города и области объединить свои усилия с целью решения существующих проблем в рамках государственного бюджета-2010.