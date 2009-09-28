На Майдане 500 человек одновременно читали любимые книги

Более пятисот человек одновременно читали книги на столичном Майдане, демонстрируя свою гражданскую позицию. Так проходил социомоб «Цепь знаний» в рамках программы «Радость чтения». Как сообщает ГлавРед Столица, акция была организована Гражданским объединением «Новый Киев» и Централизованной системой библиотек. Ровно в полдень, став плечом к плечу, её участники создали «живую цепь» и на протяжении 20 минут углубились в чтение любимой книги. Каждый имел возможность внести личный культурный вклад в жизнь нашей столицы и одновременно получить эстетическое удовольствие, находясь в кругу единомышленников, рядом с известными украинскими писателями.

Украинские писатели: Леся Воронина, Владимир Аренев, Евгения Кононенко, Татьяна Садиченко-Винокурова откликнулись на приглашение организаторов и приняли активное участие в акции. За символическую плату в 15 гривен каждый желающий мог не только приобрести произведение любимого писателя с его автографом, но и пообщаться с ним.

«Этой акцией мы хотели обратить внимание людей, особенно молодых, на то, что чтение - важный и значительный процесс в развитии человека как личности. И даже в век Интернета – чтение книжки не должно стать второстепенным. Популяризация чтения среди молодежи – это одно из направлений деятельности нашей организации. Мы не намерены ограничиваться проведением одного лишь «социомоба». «Новый Киев» объявил фотоконкурс «Книжный бум», по итогам которого в конце октября пройдет фотовыставка и награждение победителей, - подчеркнул Зорян Шкиряк.

В пресс-службе «Нового Киева» проинформировали, что вырученные от продажи книг деньги будут направлены на развитие Книжного фонда киевских библиотек.