Мартынюк: мы дали маху, когда вводили изменения в Конституцию

Во время встречи представителей правительства и коалиции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО речь шла о необходимости в ближайшее время провести целую серию “круглых столов”, посвященных вопросам, по поводу которых между ветвями власти возникают споры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК.

Он отметил, что на сегодняшний день есть много вопросов, которые необходимо обсудить и решить. По словам А.МАРТЫНЮКА, проблемой является то, что Конституционный Суд Украины не дает ответа на направленные ему запросы. В частности, это касается порядка увольнения министра иностранных дел Украины. Он отметил, что Верховная Рада Украины уволила министра иностранных дел Украины и здесь не может быть вопросов. По словам первого вице-спикера парламента, нужно «меньше смешить мир».

А.МАРТЫНЮК отметил, что в государстве сложилась ненормальная ситуация с взаимодействием между ветвями власти. Он считает, что проблема намного глубже и серьезнее, чем взаимоотношения между Президентом Украины и премьер-министром Украины.

Первый заместитель председателя ВР признал, что «мы дали маху, когда вводили изменения в Конституцию Украины». По его мнению, основной проблемой является то, что изменения были введены не сразу, а только после мартовских выборов 2006 года. По словам А.МАРТЫНЮКА, вышло так, что новый Президент Украины полтора года работал с «диктаторскими полномочиями», которые были и у предыдущего Президента. По убеждению А.МАРТЫНЮКА, понятно, что ни Президенту Украины, ни особенно его окружению не хочется лишаться тех полномочий, которые у них были раньше. По его словам, вчера Президент Украины был как «царь и Господь Бог на Земле», а на сегодня у Президента и у окружения все это забирают. А.МАРТЫНЮК отметил, что для выяснения позиций и должны быть проведены такие “круглые столы”. Кроме того он сказал, что предусматривается «целая серия встреч в сокращенном варианте», то есть, в частности, с руководителями фракций парламента.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря после встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что он и совет коалиции договорились провести в следующем году ряд “круглых столов” по пунктам Универсала национального единства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что стороны договорились в 2007 году провести серию “круглых столов” по конкретным темам, выписанным в Универсале национального единства. Цель “круглых столов” - сближать позиции власти и общества по тем или иным приоритетным сферам государства.