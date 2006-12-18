Пресс-конференция в УНИАН: “Куда пойдут 70 миллиардов государственных средств?”

19 декабря в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Куда пойдут 70 миллиардов государственных средств?”. Будут обнародованы решения экспертной группы, которая занималась изучением угроз от принятия новой редакции закона о государственных закупках, который регламентирует 70 с 160 миллиардов гривен государственных средств Бюджета Украины. Напомним, Общественный проект «Стратегия государственных закупок» публично обратился к ГП ПОРА с просьбой остановить финансово-политический переворот, вызванный принятием Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». В свою очередь, председатель правления Тендерной палаты Украины Николай Товстановский обратился к ГП ПОРА не делать публичной кампании за отмену закона о госзакупках… (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.