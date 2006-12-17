Украина страдает от СПИД, коррупции и ксенофобии – комиссар Совета Европы

Основными проблемами Украины на сегодня являются распространение ВИЧ/СПИД, коррупция системы правосудия и ксенофобия. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ.

Подбивая итоги своего визита в Украину, комиссар сообщил, что его результаты будут поданы в отчете Комитета по правам человека СЕ в апреле 2007 года. Как отметил Т.ХАММАРБЕРГ, в этот документ также войдут рекомендации, которые комитет разработает для Украины с учетом опыта других стран. Отчет будет подан Кабинету министров Совета Европы.

Посетив Киев, Львов и Одессу с целью ознакомления с ситуацией в сфере соблюдения прав человека, комиссар СЕ пришел к выводу, что самой большой проблемой для Украины является защита прав ВИЧ-инфицированных. По его словам, статистические данные о распространении ВИ/СПИД вызывают обеспокоенность в Совете Европы.

Еще одной проблемой Т.ХАММАРБЕРГ назвал коррумпированность системы правосудия и ограничение прав заключенных в Украине. В частности, как акцентировал комиссар, “существуют очень большие проблемы с функциями и ролью прокуратуры Украины, поскольку они осуществляют как следствие, так и функции присмотра”. "Мандат, на основе которого действует прокуратура Украины, намного шире, чем во многих странах, а то и во всех странах Европы... С этой проблемой нужно разбираться радикальными методами", - отметил он.

Также Т.ХАММАРБЕРГ заявил о наличии жестокого поведения и пыток относительно заключенных в Украине.

Третьей проблемой комиссар РЕ назвал проявление ксенофобии. По его словам, в Украине участились случаи преступлений и ксенофобских высказываний, и также снизилась терпимость к мигрантам.