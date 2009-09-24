Тимошенко подсказывает Януковичу хороший предвыборный ход

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом вернуть в государственную собственность резиденцию "Межигорье".

Об этом премьер-министр заявила, выступая вечером в прямом эфире ТК "Місто" в Полтаве.

По словам премьера, ее шокирует отношение бывших руководителей страны к госсобственности.

"Почему у нас каждый чиновник, который уходит с должности, забирает что-то с собой... А здесь забрали целую государственную резиденцию, где принимали иностранных гостей, президентов других стран, забрал 140 гектаров исторического культурного заповедника", - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала В.ЯНУКОВИЧА в случае регистрации его кандидатом на пост Президента Украины возвратить "Межигорье".

Как сообщал УНИАН, 26 августа 2009 года Кабинет министров Украины решил вернуть в государственную собственность резиденцию "Межигорье", где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Правительство решило доработать текст искового заявления, которое будет подаваться в суды касательно возвращения в госсобственность резиденции "Межигорье".

16 сентября Кабмин предоставил резиденции "Межигорье" статус историко-культурного заповедника.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье». Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции "Межигорье" и передачу ее в частную собственность.

17 сентября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Верховный суд Украины в ближайшее время рассмотрит исковое заявление правительства, касающееся возвращения правительственной резиденции “Межигорье” в государственную собственность.