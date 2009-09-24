Бютовец Ляшко: если меня выгонят, с кем они тогда останутся?

Депутат Олег Ляшко не собирается покидать БЮТ.

Об этом он заявил в эфире Шустер Live, комментируя информацию газеты "Сегодня" о его возможном выходе из блока.

"Я не собираюсь выходить из БЮТ и я не делал подобных заявлений. Это не соответствует действительности. Я слишком много лет отдал этой команде и дальше продолжаю быть в этой команде", - сказал Ляшко.

"Есть мысли по поводу этого проекта бюджета, который подан в Верховную Раду. Когда я высказываю критическое мнение, меня уже называют врагом, что я лью воду на мельницу оппонентов, Партию регионов там поддерживаю", - заявил БЮТовец.

Он считает, что "проект госбюджета - достаточно сырой документ, который требует доработки".

"У меня по этому поводу был довольно длительный разговор с Тимошенко. Кстати, во время этого разговора Турчинова не было, так что все разговоры, что мы вроде бы там с Турчиновым подрались, не соответствуют действительности", - заявил Ляшко.

"К большому сожалению, мои мысли не были услышаны, поэтому я вышел и публично обсуждаю этот вопрос... Я не вижу здесь ничего экстраординарного", - отметил он.

БЮТовец подчеркнул, что "новый бюджетный кодекс неопубликован, поэтому вносить бюджет, основанный на новом кодексе, которого нет - это заведомо делать, чтобы Верховная Рада его не приняла".

"Во время подготовки и рассмотрения этого бюджета в правительстве ни один член бюджетного комитета от коалиции не был привлечен", - подчеркнул Ляшко.

"По-другому у нас представляют демократию. Считают, что демократия - это надо говорить только так, как сказал лидер", - сказал он.

"Я слишком много лет отдал этой команде, много для нее сделал, чтобы из-за одного заявления делать из меня врага. Я советовал бы премьеру поменять советников, которые ей это советуют", - отметил БЮТовец.

В то же время, Ляшко считает, что "если посмотреть на всех тех реальных кандидатов, которые могут стать президентами, то ясно, что Тимошенко самая демократичная из них".

"Я подчеркиваю - из тех, кто может стать президентами. Возможно, Яценюк более демократичный, чем Тимошенко, но вряд ли он станет президентом", - отметил он.

Также БЮТовец считает, что его не выгонят из блока. "Если меня выгонят, с кем они тогда останутся?", - спросил Ляшко.

Украинская правда