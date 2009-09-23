Депутат ПР: Тимошенко незаслуженно пиарится в Полтаве

В Партии регионов заявляют, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня незаслуженно пиарится, вручая ордера жильцам новостройки в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил депутат фракции Партии регионов Александр ПОПОВ, который находится вместе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Полтаве в рамках рабочей поездки.

Народный депутат сообщил, что сегодня также во время своей рабочей поездки в этот город премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО примет участие во вручении ордеров жильцам 98-квартирного дома, и воспользуется этим поводом, чтобы показать, как государство реализует программы строительства жилья для граждан и оказывает в этом всяческую поддержку.

На самом деле, как сообщил А.ПОПОВ, строительство этого дома стало результатом реализации городской программы «Доступное жилье», где инвесторами выступили жильцы и частично городская власть.

В связи с этим народный депутат отметил, что «на самом деле никаких государственных инвестиций, и вообще никакой государственной программы поддержки в этом проекте нет».

Он заметил, что единственное, что может связывать этот проект с Ю.ТИМОШЕНКО, это принадлежность компании подрядчика, которая осуществляла строительство, к собственности депутатов от БЮТ.

«Я думаю, что этот повод сегодня будет использован для того, чтобы на всю Украину рассказать, как правительство массово реализует программы, которые декларировались», - сказал А.ПОПОВ.