Регионалы обещают завтра голосовать любым способом
13:32, 23 сентября 2009Политика
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Фракция все равно недовольна
Фракция Партии регионов завтра будет конструктивно работать в сессионном зале.
Об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ.
«Мы будем завтра конструктивно работать в зале по принятию законопроектов относительно повышения социальных стандартов», - сказал он.
А.ЕФРЕМОВ заверил, что фракция Партии регионов готова к любому способу голосования за данные законопроекты. «Мы будем готовы к любой системе голосования в зале, но все же считаем, что не нужно манипулировать народными депутатами, и нужно применять традиционную систему голосования», - сказал он.
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