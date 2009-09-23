Регионалы обещают завтра голосовать любым способом

Фракция Партии регионов завтра будет конструктивно работать в сессионном зале.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы будем завтра конструктивно работать в зале по принятию законопроектов относительно повышения социальных стандартов», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ заверил, что фракция Партии регионов готова к любому способу голосования за данные законопроекты. «Мы будем готовы к любой системе голосования в зале, но все же считаем, что не нужно манипулировать народными депутатами, и нужно применять традиционную систему голосования», - сказал он.