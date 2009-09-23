У Шуфрича есть план на случай, если Москаль окажется трусишкой-зайчишкой

Фракция Партии регионов требует, чтобы Геннадий МОСКАЛЬ сложил полномочия народного депутата Украины.

Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов).

Он напомнил, что сегодня Г.МОСКАЛЬ совмещает депутатские полномочия с пребыванием на должности замминистра внутренних дел, начальника крымской милиции.

Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что Г.МОСКАЛЬ не хочет сложить депутатские полномочия поскольку «банально боится потерять неприкосновенность». «Он просто боится ответственности за те провокативные действия, которые он, очевидно, готовит в Крыму с тем, чтобы выполнить реальную роль начальника штаба от Блока Юлии Тимошенко», - добавил он.

Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что такое поведение Г.МОСКАЛЯ может свидетельствовать о том, «что он не верит в победу своих патронов, не верит в победу Юлии ТИМОШЕНКО», и готовит себе вариант после выборов «отсидеться в парламенте».

«Если у Геннадия МОСКАЛЯ не хватит смелости и духа, и если он действительно окажется просто таким трусишкой-зайчиком, чтобы сложить мандат и этим самым выполнить требования Конституции Украины, то мы (фракция ПР – УНИАН) обратимся к Владимиру ЛИТВИНУ с требованием, чтобы он выполнил Конституцию Украины и обратился в Апелляционный суд по поводу лишения в судовом порядке Г.МОСКАЛЯ мандата народного депутата», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Г.МОСКАЛЬ заявил, что Партия регионов пытается лишить его полномочий народного депутата Украины и должности начальника Крымской милиции – заместителя министра внутренних дел.

По его данным, 10 августа регламентный комитет Верховной Рады подготовил документы в суд о принудительном лишении Г.МОСКАЛЯ депутатских полномочий. Материалы перед направлением в суд должен подписать Председатель ВР Украины.

Г.МОСКАЛЬ считает неправомерным решение регламентного комитета лишить его депутатских полномочий до рассмотрения иска по делу Анатолия МОГИЛЁВА, освобожденного Кабинетом министром с должности начальника Крымской милиции. Г.МОСКАЛЬ заявил, что 19 августа Кабмин назначил его начальником милиции автономии – заместителем МВД, а уже через несколько дней Донецкий окружной административный суд открыл производство по иску А.МОГИЛЕВА, который считает незаконным правительственное распоряжение о своем освобождении. Слушание по делу назначено на 24 сентября.