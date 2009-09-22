Ющенко говорит, что не может гордиться отношениями с Москвой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что не может гордиться состоянием украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед членами Совета внешних отношений вчера в Нью-Йорке.

По его словам, эти отношения “не являются лучшими, такими, чтобы я гордился ими. Я убежден, что соседи должны иметь намного лучшие отношения, и уметь решать даже унаследованные сложные вопросы”.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня Украина имеет понятную повестку дня ее отношений с Россией. “Очевидно, придет время, когда российская сторона найдет силы, мудрость и возможность приветствовать такие отношения”, - сказал он.

По словам Президента, Украина хотела бы разрешить все проблемные моменты, но не все зависит от нее.

Среди проблемных моментов двусторонних отношений В.ЮЩЕНКО выделил вопросы демаркации границ, вопросы пребывания на территории Украины Черноморского флота, интеграция Украины в НАТО.

В то же время Президент Украины с оптимизмом смотрит на развитие как украинско-американских отношений, так и отношений с Европейским Союзом.

Он сообщил присутствующим, что уже в декабре этого года будет подписано соглашение об ассоциации Украина - ЕС. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что аналогов такого соглашения нет, поскольку впервые неотъемлемой частью данного соглашения будут раздел о создании Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и раздел безопасности.