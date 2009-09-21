Герман за клевету должна заплатить Шкилю 33 гривни

Шевченковский районный суд Киева обязал народного депутата, члена фракции Партии регионов Анну ГЕРМАН извиниться в прямом эфире перед народным депутатом от БЮТ Андреем ШКИЛЕМ за распространение недостоверной информации о нем. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фонда развития Украины».

В пресс-службе напомнили, что 2 ноября 2007-го в эфире программы «Свобода Савика Шустера» А.ГЕРМАН обвинила А.ШКИЛЯ, в том, что тот в «давние УНСОвские времена отправлял чужих детей стрелять в Абхазию». В соответствии с сообщением, батальон УНСО «Арго» принимал в середине 90-х участие в грузино-абхазском конфликте, однако это не имеет никакого отношения к А.ШКИЛЮ. В связи с этим в конце 2007 года А.ШКИЛЬ обратился с соответствующим иском к А.ГЕРМАН в Шевченковский райсуд Киева. Однако за все время заседаний ответчица не явилась ни разу. «А.ГЕРМАН то ли так упорно игнорировала приглашение суда, то ли так показательно презирала ШКИЛЯ, что только на последнее слушание дела откомандировала одного из своих помощников. Юрист ответчицы принес пояснения от госпожи А.ГЕРМАН, которыми она отрекалась от собственных слов. А.ГЕРМАН, мол, не то имела в виду и совсем не хотела сознательно оскорбить и унизить депутата А.ШКИЛЯ», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, 16 сентября 2009 года суд постановил удовлетворить иск А.ШКИЛЯ к А.ГЕРМАН, а именно - признать сказанное ею недостоверной информацией, взыскать с нее моральный вред в размере 33 гривен, а также обязать ответчицу опровергнуть клевету в эфире канала «Интер». При этом в пресс-службе напомнили, что «Свободы слова» с участием Савика ШУСТЕРА на этом телеканале уже не существует.

В комментарии корреспонденту УНИАН, А.ШКИЛЬ объяснил, что А.ГЕРМАН должна исполнить решение суда и принести ему извинения за данную клевету. Он пояснил, что его «полностью удовлетворит», если А.ГЕРМАН извинится перед ним в эфире почти аналогичной программы, которая в настоящее время есть в эфире телеканала «Интер». «Но исполнения решения суда должен добиваться сам суд», - сказал народный депутат. А.ШКИЛЬ отметил, что у него с А.ГЕРМАН разные мировоззренческие позиции, но это не дает ей права использовать безосновательную ложь в борьбе с оппонентом. «Надеюсь, этот случай поможет понять госпоже ГЕРМАН, что политику такого уровня необходимо думать перед тем, как что-то утверждать, ведь за сказанное приходится отвечать», - отметил депутат.