В Тернополе провели молебен памяти репрессированных

В Тернополе к 70-летию прихода Красной Армии на территории Западной Украины провели молебен по репрессированным.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, молебен состоялся возле мемориальной доски невинно замученным патриотам, которая установлена на стене бывшей тюрьмы НКВД. В молебне приняли участие руководители Тернополя и области, представители общественных организаций. Под время молебна собравшиеся молились за души погибших во время боев, а также пострадавших в результате репрессий, которые начались в 1939 году. “В тюрьмы попадали все, кто переживал за Украину, страшные нечеловеческие пытки и издевательства ожидали тех, кто говорил на украинском, кто любил эту землю и хотел жить в своем государстве”, – напомнил в своем выступлении управляющий аппаратом областного совета Игорь ДУЛЕБА.

Выступавшие также отмечали, что достаточно много украинцев погибли в силу того, что они не имели собственной армии, и что собственно события 1939-го года стали началом основания Украинской повстанческой армии.

После молебна представители власти и общественности возложили цветы к мемориальной доске.