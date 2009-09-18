Луценко: все двойники ликвидированы

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что списки избирателей на предстоящих президентских выборах будут более качественными и более «чище», чем на предыдущих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Министр также напомнил, что формирование списков избирателей – это исключительно компетенция Центральной избирательной комиссии. «Мы подали им (ЦИК) уточнения до 5 сентября по всем областям. А дальше, согласно нормативным документам, мы будем это делать ежемесячно», – сказал глава МВД.

По словам Ю. ЛУЦЕНКО, на данный момент «выявлено достаточно много двойников, многократников, то есть, лиц, которые присутствовали более чем два раза в списках». «Они все ликвидированы благодаря новым компьютерным технологиям», – заявил министр, сославшись на информацию из ЦИК.

Глава МВД пояснил, что наибольшая путаница происходит из-за переименования улиц, а также «из-за существования или отсутствия домов на картах населенных пунктов».

Как пример Ю.ЛУЦЕНКО назвал дом, который пострадал в Крыму от взрыва газа – здание до сих пор числилось в избирательных списках. «Хотя его уже нет в природе», – сказал глава МВД.

«Такие недостатки милиция выявила, подчистила, передала в ЦИК. С моей точки зрения, эта работа не носит никакой сенсации, нет никаких кричащих массовых фактов исправления. И мне кажется, списки будут чище, чем прошлый раз», - отметил министр.

«Сейчас все понимают: президентские выборы по факту стартовали, мы втягиваемся в серьезную стратегическую кампанию, которая определит будущее Украины», – заключил Ю. ЛУЦЕНКО.