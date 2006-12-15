Мороз внес кандидатуру Карпачевой на должность омбудсмена

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ внес кандидатуру Нины КАРПАЧЁВОЙ (народный депутат из фракции Партии регионов) на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.МОРОЗ отметил, что внес эту кандидатуру «в точном соответствии с законом Украины об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека». Он выразил надежду, что парламент поддержит эту кандидатуру.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЁВОЙ как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданы в 20-дневной срок.

Н.КАРПАЧЁВА занимала должность Уполномоченного ВР по правам человека с 1998 года.