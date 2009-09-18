Жвания: доллар по 7,5 – это реально

Укрепление национальной валюты на уровне 7,5 грн. за доллар, как это прописано в проекте Бюджета-2010, возможно, если в деятельность НБУ не будет вмешиваться Секретариат президента. Такое мнение в эфире программы «Я так думаю» высказал народный депутат Давид Жвания, сообщает его пресс-служба.

«Изменив политику НБУ, ликвидировав вмешательство Секретариата президента, мы сможем прийти к курсу 7,5 грн. за долл.», - сказал парламентарий.

Давид Жвания отметил, что на сегодняшний день основная проблема НБУ в том, что Нацбанк - это «акционерное общество», которое не подчиняется никому, кроме главы государства. «В такой ситуации сегодня Национальный банк совместно с СП решает, что делать стране, какой курс выставлять, валить его или поднимать и на этом «делаются» колоссальные деньги», - сказал он.

Вместе с тем, Давид Жвания в который раз подчеркнул, что НБУ по своей сути должен быть равноудалён от всех ветвей власти и выполнять исключительно возложенные на него функции. «Мы говорим о том, что НБУ должен быть максимально независим», - сказал народный депутат. При нынешних же условиях, по мнению Жвании, процедура назначения-увольнения руководителя НБУ сделала Нацбанк зависимым от политики главы государства.