Ющенко уехал на ДнепроГЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.

Как сообщает официальный сайт главы государства, по инициативе В.ЮЩЕНКО в Запорожье состоится совещание, касающееся состояния дел, перспектив развития и проблемных вопросов гидроэнергетики Украины.

С целью проверки состояния безопасности дамбы и других сооружений «ДнепроГЭСа», В. ЮЩЕНКО также ознакомится с ходом реконструкции этой крупнейшей по своей мощности гидроэлектростанции Днепровского каскада.

Также Президент посетит с инспекционной целью строительство автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье.

В поездке Президента сопровождают первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЕХАНУРОВ, первый заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир АНТОНЕЦ, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей ПАРАШИН.