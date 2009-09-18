Турчинов: Ющенко и его окружение надеются сорвать выборы

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ обвиняет Президента Виктора ЮЩЕНКО в попытке сорвать президентские выборы в запланированный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТУРЧИНОВ заявил в эфире “5 канала”.

«ЮЩЕНКО и его окружение надеются, что выборы будут сорваны», - сказал О.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, в случае признания Конституционным Судом изменений в закон о выборах Президента неконституционным в целом, президентские выборы могут не состояться 17 января, поскольку начало избирательного процесса будет объявлено в соответствии со старым законом.

“Если КС признает неконституционными только отдельные положения, например, относительно участия судов, здесь можно говорить, спорить, но угрозы для самого избирательного процесса нет”, - добавил он.

Комментируя, что большая часть средств на проведение президентских выборов предусматривается бюджетом на 2010 год, О.ТУРЧИНОВ допустил, что в случае блокирования принятия бюджета, решения о финансировании выборов можно будет провести через другой, отдельный, закон.

“Я убежден, что большинство парламента, наверное 430-440 народных депутатов, все же заинтересовано, чтобы президентские выборы состоялись, и на случай, если они (Партия регионов – УНИАН) заблокируют принятие бюджета, можно отдельным постановлением или отдельным законом принять решение о финансировании избирательного процесса”, - сказал О.ТУРЧИНОВ, выразив уверенность, что “на это голоса будут”.