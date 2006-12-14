Екатерина Ющенко осуществила давнюю мечту мужа
Подарок под Новый год
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рад был получить в подарок на Новый год мотоцикл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какой бы подарок он хотел получить на Новый год.
В.ЮЩЕНКО рассказал, что уже очень давно мечтал о мотоцикле.
«Когда я был в школе, у отца был мотоцикл К-750. Это такая ностальгия», - сказал он.
По его словам, мотоцикл привил ему любовь к скорости, к механике. «Я по каждому поводу своим родным и близким ставил один вопрос – «когда у меня будет мотоцикл».
После этого он сознался, что несколько недель назад, наконец, получил в подарок от супруги мотоцикл 1942 года выпуска.
«И теперь я очень счастлив», - сказал Президент.