Екатерина Ющенко осуществила давнюю мечту мужа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рад был получить в подарок на Новый год мотоцикл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какой бы подарок он хотел получить на Новый год.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что уже очень давно мечтал о мотоцикле.

«Когда я был в школе, у отца был мотоцикл К-750. Это такая ностальгия», - сказал он.

По его словам, мотоцикл привил ему любовь к скорости, к механике. «Я по каждому поводу своим родным и близким ставил один вопрос – «когда у меня будет мотоцикл».

После этого он сознался, что несколько недель назад, наконец, получил в подарок от супруги мотоцикл 1942 года выпуска.

«И теперь я очень счастлив», - сказал Президент.