Кинах не хочет ни торговаться, ни спекулировать

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ убежден, что сегодня крайне важно обеспечить качественное реформирование и совершенствование деятельности силовых и правоохранительных ведомств, в частности, Службы безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КИНАХА.

По его словам, сегодня перед Украиной остро встала очень ответственная задача – преобразовать СБУ в современную специальную службу, повысив эффективность ее деятельности по защите экономических и политических интересов Украины, усилив ее контрразведывательную деятельность. Это, по мнению председателя профильного комитета ВР, возможно вместе с комплексным реформированием отечественного сектора безопасности, принятием Стратегии национальной безопасности, усовершенствованием Военной доктрины и т.п.

Среди первоочередных, по убеждению председателя комитета, задач – очистка правоохранительной системы и силовых ведомств от коррупционных явлений, укрепление кадровой составной СБУ, что «усилит качество работы силового и правоохранительного блока, доверие к ней граждан».

Председатель комитета также отметил недопустимость политизации деятельности СБУ. Поддержав необходимость усиления общественного и парламентского контроля за деятельностью СБУ, А.КИНАХ отметил недопустимость превращения рассмотрения вопросов о работе силовых и правоохранительных ведомств в политическое шоу. «Речь идет о стратегических национальных интересах государства, на которых торговаться или спекулировать - недопустимо», - сказал он.