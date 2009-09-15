Тимошенко: слава Богу, что наша команда оказалась сейчас у власти

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ее правительство смогло выстроить наиболее эффективную экономическую политику, чем сделали бы другие команды, которые могли оказаться у власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время общественного обсуждения проекта Государственного бюджета на 2010 год.

«Я не жалею, что наша команда в такое трудное время, при таких масштабных вызовах оказалась в правительстве. Я могу сказать, что слава Богу, что наша команда оказалась сейчас у власти. Я мало представляю себе, как в традиционных вариантах можно было бы давать непредвиденные вещи, которые возникали каждый день, неделю и месяц в бюджете, в финансовом балансе, на кредитно-валютных рынках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что даже лучшие специалисты и нобелевские лауреаты, которые приглашались Организацией объединенных наций и мировыми финансовыми организациями, не имели конкретных ответов и рецептов на те вызовы, которые возникали во время кризиса. «Мы проходили этот путь, безусловно, делая ошибки, потому что без ошибок ни одна страна это время не переживает», - добавила она.

«Я думаю, мало найдется политиков и политических команд, которые предпринимали бы попытки очутиться на должностях министров и премьер-министра в это сложное кризисное время, – намного удобнее сегодня для многих политиков критиковать, унижать, дискредитировать, наживать дешевые рейтинги», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.