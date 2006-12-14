Ющенко определился со своим поведением на следующий год

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал 2006 год годом испытаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во вступительном слове в начале пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что 2006 год ознаменовался тем, что в силу вступили новые изменения в Конституции.

По его словам, политические реалии засвидетельствовали, что к власти пришли разные политические силы, и тема их отношений стала актуальной.

Президент констатировал, что сегодня разворачивается борьба за перетягивание полномочий, политика реванша и всевозможные политические спекуляции.

«Это касается формирования искусственных проблем. Общество, по моему мнению, устало от этого, и сам факт такой попытки должен стать серьезным сигналом для политических сил», - отметил Президент.

В то же время основным завоеванием 2006 года Президент называет проведение демократических выборов, утверждение в Украине демократии и свободы слова.

Говоря о будущем годе, он отметил, что «повестка дня в 2007 году должна формироваться на преодолении политики противостояния, политики самоуничтожения».

Президент подчеркнул, что необходимо нарабатывать общий план работы всех политических сил.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что будет делать все для того, чтобы отошла политика, традиционная для Украины в течение многих лет – политика на самоуничтожение, политика тайного недоверия.

«Необходимо шаг за шагом изменять ее на политику диалога», - сказал он, добавив, что это непростой путь, но он должен стать основой политики в будущем году.