У Богатыревой есть информация о сговоре Ющенко и Тимошенко

Члены антикризисной коалиции убеждены, что причиной применения Президентом Виктором ЮЩЕНКО вето к закону о государственном бюджете-2007 является намерение главы государства распустить весной следующего года Верховную Раду V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

Она отметила, что с применением вето «в Украине начата политическая война между ветвями власти».

По ее словам, предложения Президента, которые требуют увеличения доходов госбюджета на 10 млрд. грн., являются экономически необоснованными.

Кроме того, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что эти расчеты, скорее всего, не отражают позицию самого В.ЮЩЕНКО. «Здесь исключительно политические мотивы», - уверена она.

В то же время, как подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА, победителей в этой войне между ветвями власти не будет. «А жертвы точно будут – украинский народ», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЕВА также отметила, что, по ее информации, Президент совместно с «Нашей Украиной» и БЮТ «планирует распустить парламент весной в 2007 году». При этом народный депутат подчеркнула, что в этом случае наша страна будет втянута «в водоворот политической нестабильности».