Две европейские страны готовы отменить визовый сбор для украинцев

В Секретариате Президента выражают надежду, что во время саммита Украина – Европейский Союз, который состоится в декабре 2009 года, будет достигнута договоренность об отмене денежного сбора за получение гражданами Украины виз для въезда в страны ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на брифинге

«Вопрос стоит в повестке дня между переговорными группами Украины и Европейской комиссии. Мои переговоры с двумя скандинавскими столицами подтвердили настрой по меньшей мере представителей этих стран. Есть понимание и в Европейской комиссии относительно возможности отмены денежного сбора за получение виз», - сказал А.ГОНЧАРУК.