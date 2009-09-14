Две европейские страны готовы отменить визовый сбор для украинцев
17:39, 14 сентября 2009Политика
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У Ющенко надеются на саммит
|Андрей ГОНЧАРУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на брифинге
«Вопрос стоит в повестке дня между переговорными группами Украины и Европейской комиссии. Мои переговоры с двумя скандинавскими столицами подтвердили настрой по меньшей мере представителей этих стран. Есть понимание и в Европейской комиссии относительно возможности отмены денежного сбора за получение виз», - сказал А.ГОНЧАРУК.
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