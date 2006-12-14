Ющенко наградил Луценко орденом

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил министра внутренних дел Украины в 2005-2006 годах Юрия ЛУЦЕНКА орденом князя Ярослава Мудрой V степени. Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, Ю.ЛУЦЕНКА награждено “за весомый личный взнос в отстаивание идеалов демократии, защиту конституционных прав и свобод граждан, активное участие в государственном строительстве”.

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