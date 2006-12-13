СДПУ(о) ставит Медведчуку условия

В Социал-демократической партии Украины (объединенной) хотят, чтобы ее лидер Виктор МЕДВЕДЧУК стал публичным политиком.

Об этом заявил секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ(о), зампредседателя СДПУ(о) Ефим ФИКС сегодня в Симферополе корреспонденту УНИАН.

Как отметил лидер объединенных социал-демократов Крыма, в первом квартале 2007 года должен состояться съезд СДПУ(о), на котором будут приниматься "очень серьезные решения по дальнейшей политической судьбе", в том числе будет рассмотрен вопрос об избирании руководящих органов партии.

По словам Е.ФИКСА, он, как и многие другие эсдеки, намерен поддерживать на съезде кандидатуру В.МЕДВЕДЧУКА в качестве лидера партии. Однако, по словам лидера СДПУ(о) автономии, чтобы получить поддержку, В.МЕДВЕДЧУК должен выполнить два условия. "Такая фигура, как МЕДВЕДЧУК, должен возглавить партию. Я буду за это бороться, но при двух условиях - он должен участвовать в президентских выборах и он должен стать публичным политиком, - отметил лидер СДПУ(о) Крыма. - Кстати, сегодня во многих организациях также говорят о том, что лидеру нужна публичность. Это всенепременное условие".

Как отметил Е.ФИКС, СДПУ(о) просто обязана выдвигать своего лидера для участия в предстоящих президентских выборах, так как это послужит "пропагандой партии, пропагандой ее политики и программы". При этом лидер эсдеков автономии отметил, что вопрос о выдвижении представителя СДПУ(о) в качестве кандидата на президентский пост будет обсуждаться не на ближайшем съезде партии, а ближе к выборам.