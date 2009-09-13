Мороз говорит, что наконец-то перестал посыпать голову пеплом

15-й съезд Социалистической партии Украины, который состоялся в Киеве 12 сентября, единогласно переизбрал на пост лидера СПУ Александра МОРОЗА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в поддержку его высказались все делегаты съезда.

Сам А.МОРОЗ поблагодарил участников съезда за оказанное доверие, и подчеркнул, что его основная задача - не высший партийный пост, а успех СПУ на будущих выборах в парламент и местные советы. «Моя задача - провести партию в ВР, я 18 лет свой жизни посвятил партийному строительству. Мне удалось сохранить партию... Мы наконец-то перестали посыпать голову пеплом и готовы к борьбе», - сказал он.

Лидер СПУ сообщил, что в партии достаточно преемников, которые могли бы со временем занять кресло лидера СПУ. Он назвал в их числе Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Виктора СУББОТИНА, Алексея МАЛИНОВСКОГО, Степана БУЛЬБУ.