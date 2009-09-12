Морские пехотинцы ЧФ могут быть использованы для провокаций

Эксперты не исключают возможности провокаций со стороны Российской Федерации с использованием размещенных в Крыму российских воинских соединений, если на выборах Президента Украины победит нежелательный для России кандидат.

Об этом в статье для еженедельника «Зеркало недели» заявили экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.

«На сегодня вопрос российскими лидерами поставлен таким образом: или Украина должна во время предстоящих президентских выборов получить лидера - кремлевского вассала, который будет управлять страной как Малороссией, российской околицей, или будут найдены поводы для применения против Украины жестких мер влияния», - убеждены эксперты.

При этом под «жесткими мерами» они имеют в виду не полноценную военную агрессию, а попытки со стороны РФ дестабилизировать ситуацию в Украине с помощью расположенных в Крыму воинских частей и соединений.

«Военное вмешательство первого уровня наверное будет носить локальный характер, с предоставлением украинской власти самостоятельного выбора относительно дальнейшей эскалации конфликта. В этом смысле почти 3 тыс. морских пехотинцев ЧФ РФ могут быть использованы Москвой в качестве наживки. И только если эта наживка сработает, в ход могут пойти воздушно-десантные дивизии», — считают В.ГОРБУЛИН и В.БАДРАК.

Однако подобное развитие событий эксперты считают маловероятным.

«В Москве осознают, что достичь на территории Крыма количественного преимущества войск будет непросто. А негативные последствия даже локальной военной операции на территории полуострова и для российской политики (население ориентированного на туризм региона вряд ли будет в восторге от эскалации военного конфликта вблизи турбаз), и для российского бизнеса очевидны», -объясняют они.