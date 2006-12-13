Мороз пожаловался хорватскому послу на окружение Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что определенные политики из окружения Президента хотят возвращения к авторитарной системе управления и призывают к ревизии политической реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в Украине Марио МИКОЛИЧЕМ в связи с завершением дипломатической миссии посла в Украине.

М.МИКОЛИЧ отметил высокий уровень политических двусторонних украинско-хорватских отношений. Он подчеркнул необходимость расширения и углубления экономических связей между нашими странами. Хорватия, по его словам, заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества во всех отраслях.

Посол выразил надежду, что конституционная реформа в Украине будет внедрена в полном объеме, что, по его словам, станет залогом стабильности власти в государстве. Решающую роль в этом, сказал он, должен играть парламент.

В свою очередь А.МОРОЗ отметил, что в Украине стабильная политическая ситуация, но определенные политики из окружения Президента хотят возвращения к авторитарной системе управления и потому призывают к ревизии политреформы.

Председатель ВР отметил, что реформа на местном уровне обязательно будет осуществлена. Украине, по его словам, нужная европейская модель европейского самоуправления и государственного управления. «Тогда реформы пойдут скорее, коррупции станет меньше и партии займут должное место в обществе», - сказал А.МОРОЗ. «От авторитарного негосударства к демократии», - так охарактеризовал председатель Верховной Рады нынешнюю политическую ситуацию в Украине.

Во время встречи также был обсужден пакет международных вопросов. При этом подчеркивалась необходимость усиления позиции представителей партий левого направления в Европе.

Председатель ВР наградил М.МИКОЛИЧА Почетной грамотой Верховной Рады Украины «за особые заслуги перед украинским народом».