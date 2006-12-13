Что думает Жванецкий о Ющенко и Путине

Михаил Жванецкий во время своего последнего пребывания в украинской столице встретился со студентами Киевского национального института культуры. Сатирика расспрашивали о многом, и в том числе о политике. " С детства воспитан так, что с трудом переношу ложь, а политика, к сожалению, не может существовать без лжи", - отреагировал Жванецкий. - " Пока наиболее чистой фигурой для меня остается Президент Украины Виктор Ющенко. Я как-то верю, когда он говорит. А Путин настолько владеет словом, что ему не то, чтобы веришь, но чувствуешь, как тебя заставляют верить. У Ющенко - искренность, а у Путина - высочайшая квалификация, но они оба вне границы лжи. Но я всегда был уверен, что президентом в России должна быть женщина".

Газета "Сегодня"