Донецкий губернатор понимает Ющенко

Государственный бюджет 2007 года "не устраивает" председателя Донецкой областной государственной администрации Владимира ЛОГВИНЕНКО.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Одновременно В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что бюджет-2007 все же "лучше 2006 года".

"Нас этот бюджет не устраивает, но он лучше 2006 года", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО, отметив при этом, что это не только его личная позиция, но и мнение многих специалистов.

Комментируя бюджет-2007, губернатор заметил, что трудно найти человека, "который скажет, что ему достаточно денег", и акцентировал, что в новом госбюджете должно быть больше отведено средств на здравоохранение, образование, финансирование социальных программ и т.п.

В.ЛОГВИНЕНКО также считает, что если до 1 января 2007 года госбюджет не будет принят, в этом "нет трагедии".

"Есть версия, что бюджет не будет принят в окончательном виде до 1 числа. Да, это плохо, но нет трагедии", - отметил глава области. При этом он напомнил, что "Верховная Рада в этом случае принимает решение, что последующие три месяца следующего года работать будет по показателям 2006 года".