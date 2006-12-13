Ющенко уволил Лубкивского

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Маркияна ЛУБКИВСКОГО от должности советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Украины. Текст соответствующего указа главы государства от 13 декабря размещен на официальном сайте Президента. Как сказано в указе, М.ЛУБКИВСКИЙ уволен в связи с ликвидацией должности. Справка УНИАН. М.ЛУБКИВСКИЙ занимал эту должность с 20 декабря 2005 года.

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