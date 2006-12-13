В кабинете депутата от Партии регионов стреляли

Член фракции Партии регионов Юлия КОВАЛЁВА обратилась в Печерский районный отдел милиции столицы с просьбой расследовать дело о стрельбе в ее рабочем кабинете, который расположен в здании Бюджетного комитета парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

По словам Ю.КОВАЛЁВОЙ, сегодня утром в ее рабочем кабинете по адресу: ул. Банковая 6-8 находилась только ее помощница. Ю.КОВАЛЁВА отметила, что около 9.15 помощница вышла из кабинета и вернулась туда в 10.00. По словам депутата, помощница обнаружила в оконном стекле кабинета пулевое отверстие. При этом отверстие проходило через двойное оконное стекло, а также пулевое отверстие было в кресле. Ю.КОВАЛЁВА сообщила, что ее рабочий кабинет находится на шестом этаже, а рядом находится рабочий кабинет лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ.

При этом депутат не назвала причины, с которыми может быть связан данный инцидент. Она также рассказала, что по данному инциденту уже была у следователя, который сообщил, что в ее кабинете правоохранители нашли две гильзы от пуль.