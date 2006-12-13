Пискун: I`ll be back

Народный депутат от Партии регионов Святослав ПИСКУН в случае положительного решения Верховного суда намерен вернуться на должность генерального прокурора в 2010 году.

Об этом он сказал в интервью “Украинской правде”.

"Если будет положительное решение Верховного суда, в тот же день я напишу заявление об освобождении от должности генпрокурора в связи с избранием народным депутатом, - сказал С.ПИСКУН. - Однако положительное решение Верховного суда мне нужно, чтобы стать генпрокурором в 2010 году".

По его словам, в случае такого решения Верховного суда "по закону о статусе народного депутата я имею право на первоочередное возвращение на должность генпрокурора как на предыдущее место работы".

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2005 года Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, а 3 ноября при согласии Верховной Рады назначил на эту должность Александра МЕДВЕДЬКО.

18 ноября того же года Шевченковский райсуд Киева признал незаконным освобождение С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и вынес постановление о восстановлении его в должности.

6 декабря Апелляционный суд Киева остановил исполнение постановления Шевченковского суда до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

23 февраля 2006 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Министерства юстиции и Секретариата Президента на постановление Шевченковского райсуда и отменил решение Шевченковского райсуда и направил дело на повторное рассмотрение в этот суд.

4 июля Высший административный суд отказал С.ПИСКУНУ в восстановлении в должности генерального прокурора Украины.

1 ноября Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу С.ПИСКУНА на его освобождение от должности генпрокурора.

В последнее время в самой Генпрокуратуре распространяются слухи о возвращении С.ПИСКУНА на эту должность.