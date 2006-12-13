Наша Украина: Шуфрич и есть чрезвычайная ситуация

Назначением Нестора ШУФРИЧА на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций антикризисная коалиция только ослабляет свои позиции в обществе, нивелирует профессиональный уровень правительства и демонстрирует пренебрежение к общественному мнению, заявляет “Наша Украина”.

Как говорится в заявлении пресс-службы партии “Народный Союз Наша Украина”, переданном агентству УНИАН, “министром по чрезвычайным ситуациям стал одиозный Н.ШУФРИЧ, взлелеянный объединенными социал-демократами, которые с треском проиграли последние выборы в парламент. Это уже вторая фигура от СДПУ(о), которая органически влилась в антикризисную правительственную коалицию (член СДПУ(о) Михаил ПАПИЕВ является министром труда и социальной политики – УНИАН). Таким образом, правящая партия, которая заявляет о своей способности навести порядок, берет в союзники и исполнители явного политического аутсайдера”.

“Наша Украина” называет очевидным “симбиоз двух клановых групп под политическим прикрытием. Это демонстративное назначение убедительно свидетельствует о наступлении реванша. Возрожден олигархический союз между Партией регионов и СДПУ(о), однако теперь вчерашние кормчие – Виктор МЕДВЕДЧУК и компания - играют роль подпевал у нынешних “хозяев ситуации”.

Н.ШУФРИЧ “в своей недолгой политической карьере неоднократно сам был чрезвычайной ситуацией и в парламенте, и вне его. Известный своей конфликтностью, новый член правительства полностью вписывается в нынешнюю логику деятельности правительства. В то же время именно из-за этого он полностью способен расшатать видимую монолитность Кабмина, который провозгласил достижение стабильности главной целью своей деятельности”, заявляет “Наша Украина”.