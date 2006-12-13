Бюджетные предложения Ющенко Янукович называет популистскими

Киев. 13 декабря. УНИАН. Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет популистскими бюджетные предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которые поступили в правительство вместе с решением о ветировании закона о государственном бюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Нам предлагается на бумаге найти 10 миллиардов гривен. Как мы все хорошо знаем и знает каждый гражданин, деньги с неба не падают, их нужно заработать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер считает предложения В.ЮЩЕНКО аналогичными предложениям при принятии бюджета на 2005 год. «Такой пример был в 2005 году, когда перегрузили бюджет, и это было сделано сознательно популистскими мерами, когда косвенные налоги превысили все пределы», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что сегодняшнее правительство вынуждено преодолевать последствия 2005 года. «Поэтому и 2006 год был таким горбатым, таким его сделали. Мы все мечтаем, как улучшить социальные показатели и повысить уровень жизни граждан, но мы должны не мечтать, а работать», - подчеркнул он.

Премьер-министр убежден, что эффективность деятельности правительства будет зависеть от уровня экономического роста и реализации реформ. «Популизма не будет, кто бы нас ни толкал к этому шагу. Мы в спокойной обстановке должны перейти к диалогу с парламентом. На следующей неделе, я надеюсь, состоится встреча с Президентом, и мы найдем общий язык», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент отправил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями. В частности, В.ЮЩЕНКО предлагает увеличить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Также в своих предложениях к Закону о госбюджете-2007 Президент предлагал Верховной Раде ликвидировать диспропорцию денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.