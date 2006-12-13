Янукович захотел от Шуфрича антикризисных отношений с Гриценко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ желает Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы не допускать катастроф, подобных новобогдановской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, представляя сегодня в МЧС нового руководителя ведомства Нестора ШУФРИЧА.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходима координация деятельности МЧС с другими органами центральной власти, а новый министр должен работать над дальнейшим усовершенствованием работы министерства.

Как сказал премьер, одной из первоочередных задач МЧС должна стать активизация работы по уничтожению взрывоопасных предметов. По словам премьера, необходимо сделать так, чтобы никогда не повторилась катастрофа, подобная событиям под Новобогдановкой Запорожской области.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ призвал Н.ШУФРИЧА вместе с министром обороны Анатолием ГРИЦЕНКО «отработать такую модель отношений, которая бы не допускала подобных случаев».