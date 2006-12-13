Цушко принял обет молчания
10:10, 13 декабря 2006Политика
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Новый министр МВД объяснил, почему 100 дней не будет общаться с прессой
Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО отказывается общаться с прессой на протяжении 100 дней.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня журналистам перед началом заседания Кабинета Министров, в котором он впервые участвует в качестве министра.
«Я не хочу общаться с прессой в течение 100 дней. Сначала разберусь, потом отвечу на все вопросы», - сказал В.ЦУШКО.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада проголосовала за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность лидера фракции СПУ В.ЦУШКО.
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