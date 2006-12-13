Цушко принял обет молчания

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО отказывается общаться с прессой на протяжении 100 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня журналистам перед началом заседания Кабинета Министров, в котором он впервые участвует в качестве министра.

«Я не хочу общаться с прессой в течение 100 дней. Сначала разберусь, потом отвечу на все вопросы», - сказал В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада проголосовала за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность лидера фракции СПУ В.ЦУШКО.