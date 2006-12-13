Янукович о Шуфриче: человек импульсивный, с холодным умом

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы нового руководителя Нестора ШУФРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что это решение (назначение на должность) не было случайным. «ШУФРИЧ – человек решительный, импульсивный, с холодным умом, который способен эффективно реагировать на любые обстоятельства, которые случаются в нашей стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он хочет пожелать Н.ШУФРИЧУ, чтобы его шаги в новой должности были взвешенными. Премьер выразил надежду, что «законодательный опыт ШУФРИЧА позволит ему реформировать МЧС с учетом всех современных требований.

В свою очередь Н.ШУФРИЧ выразил благодарность за доверие и заверил, что МЧС под его руководством сделает все, чтобы предотвратить техногенные катастрофы и природные катаклизмы.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Верховная Рада 249 голосами назначила Н.ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.