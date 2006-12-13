Шкиль: Медведчук скоро вернется

«Ничего странного, что «антикризовики» опять назначили на руководящую должность в стране «эсдека», ведь мы помним, что именно СДПУ(о) поддерживала Виктора Януковича на президентских выборах. Кроме этого, вчерашнее назначение министра МЧС может также означать вероятное возвращение к власти Виктора Медведчука, ставленником которого в свое время был именно Шуфрич», - так прокомментировал назначение Нестора Шуфрича главой МЧС Украины народный депутат Украины от БЮТ Андрей Шкиль.

Нардеп не сказал, на какую конкретно должность смог бы претендовать Виктор Медведчук. «Это зависит сугубо от антикризисной коалиции. Но, однозначно, на высокую должность», – отметил Андрей Шкиль.

Кроме того, нардеп убежден, что скоро мы станем свидетелями откровенной борьбы Нестора Шуфрича с его давним оппонентом Виктором Балогой. «Глава президентского секретариата является открытым оппонентом назначенного министра МЧС», – считает он.

Обком