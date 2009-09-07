В БЮТ хотят, чтобы за выборами Президента были еще одни выборы

Депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что досрочные парламентские выборы необходимо провести через несколько месяцев после президентских выборов.

Об этом он заявил в эфире программы «По сути» на телеканале «Первый общественный».

«Никаких досрочных выборов сегодня быть не может. Но они будут очень нужны после президентских выборов», - сказал депутат.

Свою позицию В.ЯВОРИВСКИЙ объясняет разбалансированностью разных ветвей власти.

«Проходят президентские выборы, и какой-то период - полгода-год - после выборов Президент сохраняет свой предвыборный ореол, затем его рейтинг начинает падать. А тогда проходят парламентские выборы, и получается так, что в парламент избирают людей, оппозиционных к Президенту», - подчеркнул он.

«Если бы состоялись президентские выборы, и через два-три месяца, пока Президент не утратил еще своего рейтинга, были проведены и парламентские, тогда мы бы впервые в Украинском государстве имели гармоничный парламент, где было бы большинство», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ. Депутат объяснил, что сразу после президентских выборов большинство людей обычно голосуют за представителей именно пропрезидентской силы. И это, по его словам, не будет зависеть от того, победит на выборах премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО или лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Но наконец корреспондировался бы политический сегмент парламента и тот, который представляет президент», - подчеркнул депутат.