Регионалы вернулись в зал заседаний ВР и заблокировали трибуну

В работе парламента по требованию фракций Партии регионов и КПУ объявлен 30-минутный перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на внеочередном заседании Верховной Рады вице-спикер Николай ТОМЕНКО сообщил, что во время перерыва состоится заседание Согласительного совета при участии лидеров фракций для согласования их позиций.

В сессионный зал вернулись народные депутаты из фракции Партии регионов и заблокировали трибуну ВР. В настоящее время двери, через которые в президиум заходит руководство парламента, заставлены креслами.