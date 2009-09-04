Регионалы вернулись в зал заседаний ВР и заблокировали трибуну
11:09, 04 сентября 2009Политика
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Объявлен перерыв
В работе парламента по требованию фракций Партии регионов и КПУ объявлен 30-минутный перерыв.
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на внеочередном заседании Верховной Рады вице-спикер Николай ТОМЕНКО сообщил, что во время перерыва состоится заседание Согласительного совета при участии лидеров фракций для согласования их позиций.
В сессионный зал вернулись народные депутаты из фракции Партии регионов и заблокировали трибуну ВР. В настоящее время двери, через которые в президиум заходит руководство парламента, заставлены креслами.
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