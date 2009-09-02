Литвин уже подписал распоряжение о внеочередном заседании ВР?

Фракция БЮТ уже зарегистрировала и передала в парламент 151 подпись народного депутата для проведения 4 сентября внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

“Подписи собраны и переданы. И по той информации, которая у меня есть, уже даже подписано распоряжение о проведении заседания”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По словам народного депутата, внеочередное заседание будет посвящено исключительно рассмотрению законопроектов о местном самоуправлении.

“Мы даже не собираемся вносить те вопросы, которые могут вызвать противостояние и привести к блокированию работы парламента”, - добавил он.

В то же время, по словам В.ПИСАРЕНКО, БЮТ еще не договорился с фракцией Партии регионов о том, чтобы они не блокировали работу парламента.

“У нас есть опасение, что фракция Партии регионов опять прибегнет к блокированию. Но надеемся, что они откажутся от этой практики, поскольку не захотят иметь врага в лице местного самоуправления”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.