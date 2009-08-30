Житомирский губернатор о массовых акциях протеста

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА не исключает проведения массовых акций протеста под стенами "Житомироблэнерго" из-за отключения должников от электроснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗАБЕЛА заявил, комментируя ситуацию с отключением от энергоснабжения в области некоторых спецучреждений, воинских частей, периодического отключения Житомирского водоканала и других должников.

"На коллегии ОГА 27 августа выступил мэр Бердичева Василий МАЗУР, который жаловался на напряженную ситуацию в городе из-за отключения от электроэнергии за долги одного из спецучреждений", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

По его словам, "некоторые облэнерго уже стали государством в государстве".

При этом Ю.ЗАБЕЛА предостерег руководство "Житомироблэнерго", что упомянутые действия по отключение должников могут вызвать социальное напряжение в регионе.

"Не забывайте, что мы можем и протестующих привести к вам под стены",- сказал Ю.ЗАБЕЛА, обращаясь к руководителям "Житомироблэнерго".

Он также выразил возмущение фактами периодического отключения Житомирского водоканала от электроэнергии за долги, которые, по его словам, "являются текущими и незначительными, а серьезной задолженности нет, как и нет оснований для такого отключения".

При этом председатель Житомирской ОГА пообещал вынести упомянутую проблему на рассмотрение сессии Житомирского облсовета, которая запланирована на 8 сентября.

"Что же вы делаете, поприватизировали в свое время объекты, которые никто в цивилизованном мире не приватизирует?", - спросил Ю.ЗАБЕЛА, обращаясь к руководству "Житомиоблэнерго".

В то же время в "Житомироблэнерго" прокомментировали УНИАН, что упомянутые отключения являются мотивированной необходимостью, связанной с неотложной потребностью для компании своевременно рассчитываться за полученные энергоносители с поставщиками.