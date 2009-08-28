Обыски в мэрии Симферополя связаны с домом депутата?

Обыски в помещении мэрии Симферополя связаны с незаконным строительством дома в городском парке, который строит депутат Верховной Рады Крыма Александр МЕЛЬНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Хмельницком сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, этот обыск проводися с целью выяснить, кто из чиновников и насколько законно давал разрешение на начало строительства.

Как сообщал УНИАН, 26 августа крымские СМИ со ссылкой на информацию начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Геннадия МОСКАЛЯ сообщили, что сотрудники милиции провели обыск в мэрии Симферополя, в кабинетах чиновников, которые занимаются земельными вопросами.

Также СМИ сообщали, что милиция возбудила уголовное дело по фактам незаконного выделения земельных участков симферопольской властью.

Работник пресс-службы милиции в тот день заявил УНИАН, что не уполномочен ничего комментировать и посоветовал обратиться или к начальнику отдела по связям с общественностью крымского Главка МВД, или к руководителю милиции автономии. УНИАН не удалось дозвониться до Г.МОСКАЛЯ.

В исполкоме горсовета также не стали комментировать эту информацию.