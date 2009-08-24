Томенко назвал планы Ющенко наивными

Сегодняшнее выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по случаю Дня Независимости Украины можно разделить на две части, одна из которых выглядела достаточно оптимистично, а вторая – как речь кандидата в Президенты.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

По его словам, в части своего отчета перед украинским народом Президент как никогда выглядел оптимистом, в частности, относительно гуманитарной и социально-экономической ситуации в Украине.

«Отличие с предыдущей риторикой касалось того, что Президент оценивал деятельность не правительства, а свою деятельность за практически весь срок президентства. Именно поэтому этот отчет был оптимистическим», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, убежден вице-спикер, озвученные планы В.ЮЩЕНКО выглядят как планы кандидата в Президенты.

«Эти планы выглядят довольно наивными, начиная от надежд, что украинский народ во время обсуждения поддержит президентский вариант Конституции, и заканчивая рецептами экономических изменений, которые вряд ли Президент будет иметь возможность реализовать», - сказал он.

Поэтому, по мнению Н.ТОМЕНКО, вторая часть выступления главы государства выглядела как «политическая футурология».