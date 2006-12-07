Балога - временный глава Нашей Украины

Председатель Совета партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор БАЛОГА будет готовить съезд НСНУ на февраль месяц.

Об этом он сообщил журналистам по завершению политсовета партии, где он был избран председателем Совета.

Как передает “5-й канал”, В.БАЛОГА отметил, что его избрание является “большой ответственностью”. По его словам, он должен на протяжении трех месяцев подготовить съезд партии, чтобы на нем прямыми выборами избрать руководителя НСНУ.

Кроме того, представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ объяснил журналистам, что В.БАЛОГА был избран «не с третьей попытки». По его словам, сначала проходило рейтинговое голосование, а затем окончательное голосование за кандидатуру, набравшую наибольшее количество голосов.