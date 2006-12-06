Богатырева: оппозиция не может обвалить конституционную реформу

Конституционный Суд не может давать оценки конституционности Конституции, заявляет координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

В интервью РИА «Новости» она сказала: «Конституционный Суд не может давать оценки о конституционности самой Конституции. Знаете, нельзя быть святее Папы Римского. Вчера той же, кстати, оппозиции не нравился единоправитель страны Леонид КУЧМА, а сегодня они все хотят стать Кучмой», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Депутат считает, что усилия оппозиции, направленные на отмену конституционной реформы, являются попыткой вернуться к диктатуре. «Только узурпаторы и темные силы борются против будущего! Как можно говорить одной частью лица о Европейском плане для Украины, а другой - откровенно возвращать диктатуру, такой себе партийно-политический феодализм или, если модно выразиться, средневековый сеньорат. Оппозиционные силы реально, если они не сговорятся с Конституционным Судом, юридически никак не могут обвалить конституционную реформу. Ее уже нет. Есть Конституция», - подчеркнула она.